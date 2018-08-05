Крушение самолета в Швейцарии: появились новые подробности

Генеральная прокуратура Швейцарии завела дело в связи с гибелью 20 человек в катастрофе самолета Junkers Ju-52. Об этом сообщили местные власти.

Расследование причин и обстоятельств аварии прокуратура будет вести совместно с полицией и специальной службой. На данный момент власти исключают версии столкновения самолета с другим летательным аппаратом или взрыва на борту.

Напомним, в субботу, 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.

Не так давно легкомоторный самолет французской компании "Робин" врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли.



