Крушение самолета в Швейцарии: появились новые подробности

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Потерпел крушение самолет, построенный в середине прошлого века

 

 


Генеральная прокуратура Швейцарии завела дело в связи с гибелью 20 человек в катастрофе самолета Junkers Ju-52. Об этом сообщили местные власти.

Расследование причин и обстоятельств аварии прокуратура будет вести совместно с полицией и специальной службой. На данный момент власти исключают версии столкновения самолета с другим летательным аппаратом или взрыва на борту.

Напомним,  в субботу, 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.

Не так давно легкомоторный самолет французской компании "Робин" врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли.
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Источники:

Интерфакс, "Сегодня"

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