В Швейцарии в авиакатастрофе погибли 20 человек

В субботу, 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Об этом сообщили правоохранительные органы государства.

"В результате катастрофы самолета Junkers погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин", – сказал представитель полиции.

Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Причину аварии устанавливает следствие. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях – заблокирован.

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы тремя самолетами Junkers Ju-52. Они построены в середине прошлого века и были выведены из эксплуатации швейцарских ВВС. Самолеты известны своим неофициальным прозвищем "Тетушка Ю". Компания пока приостановила полеты.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.

Не так давно легкомоторный самолет французской компании "Робин" врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли.

А в апреле этого года самолет из Швейцарии разбился в Австрии. Из-за близости места аварии к аэропорту, спасатели прибыли очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Самолет был разрушен в результате удара об землю.