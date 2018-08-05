В Швейцарии в авиакатастрофе погибли 20 человек

Сегодня, 15:40

В Швейцарских Альпах потерпел крушение самолет, построенный в середине прошлого века

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В субботу, 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Об этом сообщили правоохранительные органы государства.

"В результате катастрофы самолета Junkers погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин", – сказал представитель полиции.

Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Причину аварии устанавливает следствие. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях – заблокирован.

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы тремя самолетами Junkers Ju-52. Они построены в середине прошлого века и были выведены из эксплуатации швейцарских ВВС. Самолеты известны своим неофициальным прозвищем "Тетушка Ю". Компания пока приостановила полеты.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.

Не так давно легкомоторный самолет французской компании "Робин" врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли.

А в апреле этого года самолет из Швейцарии разбился в АвстрииИз-за близости места аварии к аэропорту, спасатели прибыли очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Самолет был разрушен в результате удара об землю.
Швейцария, крушение, самолет, погибшие
Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: pixabay.com

Крушение самолета в Иране: все 65 человек погибли

18 Февраля, 12:20

Среди жертв авиакатастрофы был ребенок

Евросоюз

Место катастрофы. Фото: администрация города Бенсхайм

В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет: есть погибшие

10 Марта, 18:57

Число жертв может возрасти
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Airlines Inform

В Италии разбился учебный самолет: погибли два человека

31 Января, 18:14

Самолет потерял управление и загорелся при падении

Другие страны

Фото: pixabay.com

В Иране разбился турецкий пассажирский самолет: есть погибшие

11 Марта, 19:54

После удара о землю судно загорелось
Загрузка...