Авиакатастрофа в Швейцарии: СМИ сообщают о множестве жертв

В Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет. Авария произошла рядом с местом крушения находится имение "Сенар" эмигрировавшего из РФ композитора Сергея Рахманинова. Инцидент произошел близ горы Пилатус на берегу Фирвальдштетского озера в 11:00 по киевскому времени. Об этом пишет газета Blick.

По данным полиции, крушение привело к многочисленных жертвам, однако количество погибших пока не сообщается. Равно как и неизвестными остаются причины авиакатастрофы. Отмечается, что вилла "Сенар" расположена в селе Хертенштейн, композитор Рахманинов жил там до 1940 года.

Напомним, два легкомоторных самолета столкнулись в небе над румынским уездом Сучава, один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Также в субботу, 4 августа, в районе Ванкорского месторождения в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все находившиеся на борту погибли.

Ранее в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек.