Крушение вертолета в Греции: появились подробности

Грек был пилотом вертолета, а пассажирами были русские - женщина и ребенок, сообщают СМИ

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

Посольство РФ в Греции уточняет детали катастрофы вертолета близ острова Порос, в ходе которой, по данным греческих властей, погибли пилот-грек и двое русских. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.

"Посольство РФ в Греции продолжает уточнять детали произошедшего. Мы обратились к местным властям с просьбой прояснить ситуацию", – сказал Гаврилов.

"Посольство держит данный вопрос на контроле", - добавил дипломат.

Мэр городка Галатас Костас Карояннис сообщил телеканалу ONE, что все находившиеся в вертолете, взорвавшемся и упавшем в море во вторник близ острова Порос, погибли.

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"В катастрофе не выжил никто", - сказал мэр.

По данным Афинского Македонского агентства новостей, в частном вертолете, который упал в 15:40 по местному времени в море к югу от порта Пороса, находились "два русских и один грек". Агентство не уточняет, являются ли они русскоязычными гражданами Греции или гражданами России.

Газета "Иефимерида" пишет, что грек был пилотом вертолета, а пассажирами были русские – женщина и ребенок. Согласно информации издания, вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Вертолет был нанят двумя русскими для полета из Галатас в Афинский международный аэропорт, уточняет газета. По словам очевидцев, вертолет врезался в провода линии электропередач, загорелся и рухнул в воду в 50 метрах от берега.

Как мы писали ранее, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Кроме того, 16 августа на аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было.

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