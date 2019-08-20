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Возле знаменитого греческого острова разбился вертолет

20 августа, 17:01

Развернута спасательная операция

/ Фото: Pixabay

Частный вертолет упал в море в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщило во вторник, 20 августа, Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По словам агентства, развернута операция по поиску и спасению лиц, которые находились в вертолете. Их число пока не известно.

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Как мы писали ранее, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8.  Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

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После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Кроме того, 16 августа на аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было.

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Греция катастрофа вертолет остров

Источник: ТАСС

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