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Лесные пожары в Европе: создан общий воздушный флот

Сегодня, 14:22

Миссии rescEU уже выделили семь пожарных самолетов и шесть вертолетов, включая мощные Canadair

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Лесные пожары в Европе: создан общий воздушный флот https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 Евросоюз Миссии rescEU уже выделили семь пожарных самолетов и шесть вертолетов, включая мощные Canadair

На фоне вызванных аномальной жарой лесных пожаров в Европе и продолжающегося изменения климата пять стран-членов Европейского союза решили создать общий воздушный флот, целью которого будет борьба с лесными пожарами.

Новая служба получила название rescEU – от английского rescue, что переводится как "спасение", сообщает Deutsche Welle.

Пока что к инициативе присоединились Испания, Италия, Франция, Швеция и Хорватия. Их усилиями на данный момент миссия состоит из семи пожарных самолетов и шести вертолетов.

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В чрезвычайных ситуациях данную технику могут задействовать и для тушения пожаров не только в других странах ЕС, но и в сопредельных государствах.

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Фото: Getty Images

В частности, Испания выделила два турбовинтовых самолета Canadair – из числа самых крупных и эффективных, которые за раз могут поднимать в воздух более 6 тыс. литров воды, а их пожарные цистерны заполняются всего за 10 секунд.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис уже заявил, что в ближайшие годы в Европе увеличат количество пожарной авиатехники и оптимально ее распределят.

Напомним, что в прошлом месяце сухая, жаркая и ветреная погода вызвала масштабные лесные пожары в самом центре Португалии.

Мы также писали, что в это же время в российской Сибири продолжают гореть миллионы гектаров леса. Дым от пожаров уже накрыл целые регионы не только в России, но также Казахстане и Монголии.

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