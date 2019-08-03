Лесные пожары в Европе: создан общий воздушный флот

На фоне вызванных аномальной жарой лесных пожаров в Европе и продолжающегося изменения климата пять стран-членов Европейского союза решили создать общий воздушный флот, целью которого будет борьба с лесными пожарами.
Новая служба получила название rescEU – от английского rescue, что переводится как "спасение", сообщает Deutsche Welle.
Пока что к инициативе присоединились Испания, Италия, Франция, Швеция и Хорватия. Их усилиями на данный момент миссия состоит из семи пожарных самолетов и шести вертолетов.
В чрезвычайных ситуациях данную технику могут задействовать и для тушения пожаров не только в других странах ЕС, но и в сопредельных государствах.
В частности, Испания выделила два турбовинтовых самолета Canadair – из числа самых крупных и эффективных, которые за раз могут поднимать в воздух более 6 тыс. литров воды, а их пожарные цистерны заполняются всего за 10 секунд.
Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис уже заявил, что в ближайшие годы в Европе увеличат количество пожарной авиатехники и оптимально ее распределят.
Напомним, что в прошлом месяце сухая, жаркая и ветреная погода вызвала масштабные лесные пожары в самом центре Португалии.
Мы также писали, что в это же время в российской Сибири продолжают гореть миллионы гектаров леса. Дым от пожаров уже накрыл целые регионы не только в России, но также Казахстане и Монголии.
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