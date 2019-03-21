Лейборист назвал Мэй худшим премьер-министром в истории Великобритании

Он отметил, что речь Мэй была "зажигательной" и "безответственной".

Фото: AFP

Лейборист назвал Мэй худшим премьер-министром в истории Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e65/2aa/5c3e652aaaf6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e65/2aa/5c3e652aaaf6d.jpg 2019-03-21T05:24:29+02:00 Евросоюз Он отметил, что речь Мэй была "зажигательной" и "безответственной".

Член парламента Великобритании от лейбористской партии Уэс Стритинг назвал Терезу Мэй худшим премьер-министром в истории страны после ее обращении к согражданам по Brexit. "Худший премьер-министр в британской политической истории", – написал Стритинг в своем Twitter. Он также отметил, что речь Мэй была "зажигательной" и "безответственной".

"Я долго и тяжело думал прежде, чем сказать это. Но Тереза Мэй знает, что депутаты парламента подвергаются угрозам смерти, некоторые из них очень правдоподобны. Если кто-то из нас пострадает, ей придется взять на себя свою долю ответственности", – добавил он.

"Парламентарии не могут договориться о путях реализации Brexit. В результате мы не покинем ЕС 29 марта. Эта задержка меня очень огорчает", – сказала ранее Мэй и обвинила депутатов парламента в неспособности договориться о поддержке ее предложения по Brexit.

Премьер-министр добавила, обращаясь к гражданам страны: "Вы устали от междоусобиц, вы устали от политических игр и тайных процедурных споров, устали от депутатов, говорящих только о Brexit , в то время как у вас есть реальные проблемы. Вы хотите, чтобы этот этап процесса Brexit был завершен. Я согласна. Я на вашей стороне".

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"Некоторые предлагали провести второй референдум. Я не думаю, что вы этого хотите. И я сама тоже этого не хочу. Мы уже задали вам этот вопрос, и вы дали ответ", – заявила Мэй.

Ранее она подтвердила, что Великобритания не выйдет из состава Европейского союза до 29 марта.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

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