Лидер венгров Румынии обвинил посла Украины во лжи

Хунор Келемен показал фотографию паспорта с печатью запрета

Kelemen Hunor. Фото: Facebook

Лидер венгров Румынии обвинил посла Украины во лжи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9d1/e95/5ca9d1e953343.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9d1/e95/5ca9d1e953343.jpg 2019-04-07T13:40:00+03:00 Евросоюз Хунор Келемен показал фотографию паспорта с печатью запрета

Посол Украины в Румынии Александр Банков сообщил, что лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен раньше пытался въехать в Украину по венгерскому паспорту. Сам Келемен утверждает, что это неправда, сообщает "Европейская правда" .

"Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении" – написал украинский посол на своей странице в Facebook.

В свою очередь Келемен сказал, что утверждения Александра Банкова не соответствуют действительности: "Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом является неправдой".

Келемен утверждает, что в течение последних 20 лет не был в Украине и не использовал венгерский паспорт. Также политик показал фотографию страницы своего паспорта со штампом о запрете въезда в Украину сроком на три года до 13 октября 2020 года и призвал украинскую сторону предоставить подобные документы о его предыдущих попытках въехать в Украину.

Напомним, на Буковине военнослужащие отдела "Селятино" за несколько сотен метров от украинско – румынской границы задержали внедорожник с сигаретами. Во время остановки автомобиля Nissan Patrol на иностранной регистрации мужчины, находившиеся в нем, пытались убежать.

Кроме этого, государственная миграционная служба Украины приняла решение депортировать из страны с последующим трехлетним запретом на въезд российскую пропагандистку Маргариту Бондарь, которая сама позиционирует себя как правозащитницу.

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