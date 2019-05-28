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Лидеры ЕС могут до июньского саммита определиться с кандидатурой нового главы Еврокомиссии — Меркель

28 мая, 23:22

28 мая лидеры ЕС провели в Брюсселеочень взвешенные дискуссии

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото: AFP

Лидеры стран и правительства Евросоюза намерены до следующего саммита сообщества, который пройдет 20–21 июня, определиться с кандидатурой преемника Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам неформального саммита Европейского Союза.

"Мы хотим до июньского саммита, который намечен на 20–21 июня, по возможности найти решение и представить наше предложение по посту председателя ЕК", — сказала она.

По ее словам, лидеры ЕС провели 28 мая в Брюсселе "хорошие, очень взвешенные и гармоничные дискуссии".

Она заявила, что при назначении главы Еврокомиссии поддерживает принцип "ведущего кандидата", в соответствии с которым этот пост получает лидер крупнейшей фракции Европарламента, но "не все коллеги такого же мнения".

Как сообщалось, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов – 180.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег выборы, ЕС, Меркель, еврокомиссар

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Источник:

ТАСС

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