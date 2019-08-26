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Лондон должен заплатить отступные даже в случае "жесткого" Brexit – Еврокомиссия

26 августа, 16:17

После Brexit без соглашения уплата долгов будет первым условием любых переговоров

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Правительство Великобритании должно погасить свои долги перед Евросоюзом даже в случае выхода страны из Евросоюза без утверждения соглашения. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева, пишет dpa.

"Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии", – цитирует Андрееву агентство.

В свою очередь, координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт сделал еще более острою заявление в своем Twitter.

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"Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров. Британия лучше этого", – подчеркнул политик.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали о том, что Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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