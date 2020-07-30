Лондон и ЕС готовы судиться за тоннель под Ла-Маншем: подробности тяжбы

В случае срыва переговоров будет право- и левостороннее движение по одной дороге одновременно

Выход Великобритании из состава Евросоюза столкнулся с новой проблемой – функционированием Евротоннеля под проливом Ла-Манш в условиях после Brexit, пишет британская Guardian.

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ЕС хочет получить от Лондона согласие на то, чтобы юридическая роль в этом вопросе была возложена на Суд Евросоюза. Еврокомиссия уже попросила Евросовет и Европарламент дать Франции официальные полномочия на срочное обсуждение нового двустороннего соглашения с Британией, ведь после Brexit союзное законодательство не будет действовать на одном из берегов пролива, пишет издание.

"Это означает, что машинисты поездов должны будут иметь двойные квалификационные документы на вождение, как на французской стороне, так и на британской стороне тоннеля. Это также отразится на оперативных возможностях функционирования тоннеля с появлением в будущем возможных различий на уровне сигнальных систем, напряжения, систем радиосвязи, вентиляции, гидравлики. Это будет как право- и левостороннее движение по одной дороге одновременно", – приводит Guardian слова собеседника, который описал возможное развитие ситуации в случае, если общее решение не будет найдено.

В министерстве транспорта Великобритании заявляют, что поддерживают меры по обеспечению функционирования критически важных систем через тоннель. При этом в ведомстве отмечают: "Нам абсолютно очевидно, что мы будем защищать наши национальные интересы при заключении любых двусторонних соглашений, и они (другая сторона) будут целиком и полностью уважать статус Великобритании как независимой, суверенной страны".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Великобритания не намерена продлевать переходный период после выхода из ЕС , который длится до 31 декабря этого года.

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Напомним, что членство Соединенного Королевства в европейском сообществе, которое длилось 47 лет, прекратилось в 1 февраля. Таким образом, была реализована воля 52% британцев, которые на референдуме 2016 года высказались за Brexit.

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