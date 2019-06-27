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#LvivNotLvov: в римском аэропорту "украинизировали" Львов

27 июня, 23:21

В рамках кампании #CorrectUA украинские дипломаты продолжили вести активную разъяснительную работу с руководством главных аэропортов Италии

Фото: Pixabay

В рамках кампании #CorrectUA украинские дипломаты продолжают вести активную разъяснительную работу с руководством главных аэропортов Италии.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Twitter.

В римском аэропорту "Fiumicino" "украинизировали" название города Lvov на Lviv

"Добро пожаловать в Lviv!", – говорится в сообщении.

Кроме того, ранее турецкие аэропорты в Анкаре и Анталии также начали использовать корректную латинскую транслитерацию Киева.

Напомним, крупнейший аэропорт Германии, международный аэропорт Франкфурт-на-Майне отныне использует название Киева латиницей согласно украинской транслитерации. Об этом в Twitter сообщила Генеральный консул Украины во Франкфурте-ма-Майне Алла Полевая.

Ранее в Германии еще один аэропорт присоединился к международной кампании МИД Украины KyivNotKiev и теперь будет указывать название Киева по-английски в украинской транслитерации.

После обращения посольства Украины в Ирландии к руководству Ryanair, ирландский лоукостер согласился указывать названия украинских городов Киева, Одессы и Львова в украинской, а не русской транслитерации.

Мы также писали, что ранее руководство Манчестерского аэропорта – четвертой по загруженности воздушной гавани Великобритании – присоединилось к международной инициативе CorrectUA и переименовали столицу Украины на Kyiv.

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Тег аэропорт, Львов, рим, дипломаты, украинизация

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