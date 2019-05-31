Маас озвучил позицию США и Германии по России
Германия и США заинтересованы в добрых отношениях и работающем диалоге с Россией
Германия и США ожидают от России конструктивных шагов в деле урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил в пятницу в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
"У ФРГ и США есть ясные ожидания применительно к России, в том числе, в том, что касается Украины", - сказал он.
"Ясно, что мы срочно нуждаемся в конструктивных шагах со стороны России, и не только в ситуации вокруг Украины, но прежде всего там", - сказал Маас.
Глава МИД ФРГ одновременно отметил, что Германия и США "заинтересованы в добрых отношениях и работающем диалоге с Россией, чтобы решать международные конфликты".
Маас подчеркнул заинтересованность продолжения работы нормандского формата (Украина, Россия, ФРГ, Франция) и необходимость "преодолеть затишье" в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.
"Для этого нужно как можно скорее провести переговоры на разных уровнях в нормандском формате", – сказал он.
Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.
Отметим, визит Помпео в Берлин является одной из тем дня. Больше смотрите в сюжете:
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