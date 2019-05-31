Маас озвучил позицию США и Германии по России

Германия и США заинтересованы в добрых отношениях и работающем диалоге с Россией

Помпео и Маас. Фото: AFP

Германия и США ожидают от России конструктивных шагов в деле урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил в пятницу в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"У ФРГ и США есть ясные ожидания применительно к России, в том числе, в том, что касается Украины", - сказал он.

"Ясно, что мы срочно нуждаемся в конструктивных шагах со стороны России, и не только в ситуации вокруг Украины, но прежде всего там", - сказал Маас.

Глава МИД ФРГ одновременно отметил, что Германия и США "заинтересованы в добрых отношениях и работающем диалоге с Россией, чтобы решать международные конфликты".

Маас подчеркнул заинтересованность продолжения работы нормандского формата (Украина, Россия, ФРГ, Франция) и необходимость "преодолеть затишье" в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

"Для этого нужно как можно скорее провести переговоры на разных уровнях в нормандском формате", – сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

Отметим, визит Помпео в Берлин является одной из тем дня. Больше смотрите в сюжете:

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