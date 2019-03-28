Оружие и санкции: как США могут поспособствовать свержению Мадуро

По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле

Фото: Reuters

Оружие и санкции: как США могут поспособствовать свержению Мадуро Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca1/fdd/5c9ca1fddd756.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca1/fdd/5c9ca1fddd756.jpg 2019-03-28T12:29:00+02:00 Россия По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле

Успех операции "Свобода", которая пройдет в Венесуэле 6 апреля и будет направлена на свержение режима действующего президента Николаса Мадуро, зависит от поддержки США. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, Вашингтон может оказать сторонникам Гуайдо как политическую, так и силовую поддержку.

"Получится ли у Гуайдо успешно провести эту операцию – это большой вопрос. Все-таки силовики там разделены. Все будет зависеть от того, какую поддержку окажут США – помогу ли ему в силовом плане. Если помогут, тогда, конечно же, да. Я не исключаю такой сценарий. Он возможен, учитывая то, что они напрямую поддержали Гуайдо. Политическую поддержку они могут дополнить и силовой. Вопрос другой – как это будет оформлено. Может, это будет поддержка прямая и защита населения от чрезмерных силовых акций или это будет неформальная поддержка в виде передачи оружия сторонникам Гуайдо", – говорит Кучухидзе.

При этом, по словам экспертов, США не остановит даже присутствие российских военных в Венесуэле.

"Военные консультанты из России ничего не решат. Российский фактор американцев меньше всего беспокоит. Чем может помочь Россия? Это перекинуть оружие и всячески поддерживать, как в Сирии. Но это ограниченный сирийский сценарий. Им никто там не даст развернуть авиацию и проводить свои операции. Латинская Америка по доктрине Монро считается сферой влияния США. И никто впускать туда Россию не будет", – дополняет эксперт-международник.

Вероятно, что Вашингтон будет наказывать Москву за вмешательство в противостояние в Венесуэле жесткими санкциями, считает Кучухидзе. Может подключиться к этому процессу и Евросоюз.

"Что касается Трампа – его политика будет ужесточаться по отношению к России. Он не просто сказал, чтобы они оттуда убирались, а очень жестко сказал, что ему не всегда свойственно. Он заявил, что на них будет оказываться большое давление – и это, прежде всего, санкции. Я не могу сказать, что что-то грандиозное произойдет. Но то, что введут санкции, – это точно. Более жесткие санкции всегда первыми вводит США, а потом Евросоюз поддерживает эту волну. Но здесь надо помнить, что не все страны ЕС определились, кто для них законно избранный президент Венесуэлы – Мадуро или Гуайдо. Когда они определяться, тогда будет соответствующая реакция", – суммирует эксперт.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.