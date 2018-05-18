Макрон c Путиным проведут переговоры по Украине

Сегодня, 15:22

Лидеры подпишут ряд совместных документов

Фото: AFP
Фото: AFP

В России анонсировали переговоры лидеров Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина по Украине.Об этом сообщили в пресс-службе президента России. 

24-25 мая Макрон по приглашению Путина посетит Санкт-Петербург с официальным визитом и примет участие в качестве почётного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

"Запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис", – говорится в сообщении 

Также к подписанию готовят несколько совместных документы. 

Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами, нужно использовать существующие переговорные каналы. По ее словам, Германия и Франция "пытаются оживить минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором. 

Меркель 18 мая совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с Путиным.

Лидеры России и Германии 11 мая обсудили по телефону подготовку к этому визиту. Стороны также поговорили о ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, об активизации "нормандского формата" урегулирования на Донбассе и о сирийской проблематике. 
Россия, Украина, Франция, переговоры, Путин, макрон
Источник:

УНИАН

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