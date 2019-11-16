Макрон хочет официально сделать ЕС более независимым от НАТО – западные СМИ

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон требует внести поправки в Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. Об этом сообщила немецкая Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным издания, Макрон настаивает на том, чтобы внести уточнения в седьмой пункт 42-й статьи. В ней говорится, что члены ЕС должны оказывать помощь и содействие любой другой стране сообщества. Французский президент настаивает на том, чтобы в некоторые формулировки были внесены "значительные уточнения", пишет газета.

Макрон считает, что это поможет лучше защитить страны ЕС, которые не входят в НАТО, – Швецию, Финляндию, Австрию, Кипр, Мальту, Ирландию.

По его мнению, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза своими силами, если альянс в случае вето не сможет активировать статью о коллективной обороне.

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Французский президент в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии Североатлантического альянса. В интервью журналу Economist он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

В ответ на слова Макрона верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что дискуссия о ментальном здоровье НАТО должна вестись в стенах альянса, а не в Европейском Союзе, который в настоящий момент достиг пика в развитии сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег Францию от подрыва Североатлантического альянса. Маас отметил, что после недавних событий, таких как вывод США своих войск из Сирии без участия ближайших партнеров, вторжение Турции в Сирию без предупреждения Европы и США и заявление президента Франции о "смерти мозга" НАТО, поднимают вопрос надежности партнеров.

Он отметил, что Германия должна объединиться с "французскими друзьями" чтобы достичь сильной Европы. Маас также подчеркнул, что нельзя допустить раскол европейцев в сфере безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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