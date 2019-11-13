Могерини ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Дискуссия должна вестись в стенах НАТО, а не в стенах Евросоюза

Фото: REUTERS/Yana Paskova

Дискуссия о ментальном здоровье НАТО должна вестись в стенах альянса, а не в Европейском Союзе, который в настоящий момент достиг пика в развитии сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

"Я считаю, что эта дискуссия должна вестись в стенах НАТО, а не в стенах Евросоюза", – заявила она, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти головного мозга" НАТО.

"Не Евросоюз должен давать оценки по этому вопросу. Я могу лишь констатировать, что уровень взаимодействия между НАТО и Евросоюзом сейчас находится на пике за последние годы", – заявила она.

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В то же время Могерини не смогла ответить на вопрос, будет ли глава европейской дипломатии приглашена на предстоящий в Лондоне 3-4 декабря саммит альянса.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег Францию от подрыва Североатлантического альянса. Маас отметил, что после недавних событий, таких как вывод США своих войск из Сирии без участия ближайших партнеров, вторжение Турции в Сирию без предупреждения Европы и США и заявление президента Франции о "смерти мозга" НАТО, поднимают вопрос надежности партнеров.

Он отметил, что Германия должна объединиться с "французскими друзьями" чтобы достичь сильной Европы. Маас также подчеркнул, что нельзя допустить раскол европейцев в сфере безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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