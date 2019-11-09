США и Германия сделали заявление о будущем НАТО

Разделение финансового бремени на содержание альянса имеет большое значение, говорится в заявлении альянса

Майк Помпео и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: REUTERS/MMA/PKP

Госсекретарь США Майк Помпео, который ранее рассказал о военной помощи Украине, и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и министр обороны подчеркнули необходимость укрепления американо-германского сотрудничества, в том числе в рамках альянса НАТО, и согласились с тем, что разделение бремени (финансового на содержание альянса – Ред.) имеет большое значение для противодействия угрозам трансатлантической безопасности, а также глобальной безопасности", – говорится в распространенном сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся Сирии, Украины, Ирана, России и Китая, отметил госдеп, не приводя подробности.

Вопросы, относящиеся к НАТО, стали предметом обсуждений мировых политиков после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который усомнился в жизнеспособности Североатлантического альянса.

Накануне он заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

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"То, что мы переживаем в настоящее время – это кома НАТО", – сказал Макрон британскому журналу The Economist.

С президентом Франции не согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что сотрудничество исключительно европейских стран не сможет заменить трансатлантическое единство.

"Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", – сказал Столтенберг, комментируя слова Макрона.

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"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу", - отметил генсек альянса.

В свою очередь Помпео заявил, что НАТО продолжает играть важнейшую стратегическую роль в обеспечении безопасности в мире.

"Я думаю, что НАТО остается важным, возможно, одним из самых важных, стратегических партнёрств за всю историю", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам госсекретаря США, ввиду ключевой роли альянса необходимо, чтобы все страны-члены выполняли свои обязательства по расходам на оборону.

Маас также отметил, что также не разделяет мнения Макрона.

Напомним, новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

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