Макрон открыл Парижский международный форум мира

В воскресенье, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон открыл в выставочном центре Гранд-аль Парижский международный форум мира. Он призван укрепить дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий по уменьшению международного напряжения, а также сотрудничеством между странами для решения проблем.

Французский лидер обратился к главам государств и руководителям неправительственных организаций, которые приняли участие в конференции.

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"Мир, в котором мы живем, ослаблен кризисами, дестабилизирующими наше общество. Это экономический, экологический и климатический кризисы, а также миграционный вызов", – добавил он.

Также среди угроз человечеству он выделил терроризм, распространения химического оружия и киберпреступность.

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Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что 100 лет назад не удалось обеспечить мир, что вылилось в Первую мировую войну.

"Задача нашего форума состоит в том, чтобы работать над конкретными предложениями по укреплению мира", – подчеркнул он, предложив сделать форум ежегодным.

Ранее сообщалось, что Порошенко примет участие в открытии "Парижского форума ради мира".