Макрон прибыл к горящему Собору Парижской Богоматери
Сейчас вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп прибыли к Собору Парижской Богоматери, в котором в понедельник вечером возник пожар. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит", – написал ранее Макрон в своем Twitter.
Пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.
Сейчас вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы. Несколько сотен пожарных борются с огнем.
Возникновение огня связывают с проводимыми реставрационными работами. На верхнем ярусе здания с внешней стороны установлены леса.
Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщил сайт газеты "Фигаро". Прокуратура должна установить точные причины возгорания, возникшего в верхних уровнях здания собора примерно в 18:50. Спасательные службы предполагают, что причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше здания.
Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.
Также сообщалось, что Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к нации в связи с "ужасным пожаром".
Дональд Трамп в "твиттере" сказал, как ему "ужасно наблюдать за пожаром в Нотр-Даме" и призвал привлечь вертолеты.
Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".
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