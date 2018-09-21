Макрон придумал наказание для стран ЕС, которые отказываются принимать мигрантов

Страны, которые не хотят расширения Frontex или солидарности, покинут Шенген, заявил президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС, которые не проявляют солидарности с миграцией, должны покинуть Шенгенскую зону.

"Страны, которые не хотят расширения Frontex или солидарности, покинут Шенген. Страны, которые больше не хотят Европы, больше не будут касаться структурных фондов", - сказал Макрон.

Макрон напомнил о предложение Европейской комиссии увеличить количество сотрудников Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) с 1600 до 10 000 человек. Этот план подвергся критике со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия также отказалась принимать просителей убежища в рамках схемы переселения в ЕС, несмотря на соответсвующее решение Европейского суда.

Другие страны Восточной Европы, включая Чехию и Словакию, также выступают против плана о расширении Frontex, но комментарии Макрона, похоже, касались именно Орбана, пишет Politico.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выход Венгрии из Европейского союза невозможен, несмотря на давление со стороны Брюсселя по вопросу миграционной политики.

"Мы не выйдем из ЕС, потому что заинтересованы в сильном Европейском союзе", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности принятия Будапештом решения покинуть интеграционное объединение.

Ранее Петер Сийярто назвал неприемлемыми попытки официальных лиц ООН побудить Венгрию принимать нелегальных мигрантов.

По словам Сийярто, у венгров есть право "не разрешать въезжать на территорию нашей страны людям, которые относятся ко всему этому неуважительно". Министр заверил, что Венгрия не позволит "ни одному нелегальному мигранту" проникнуть на свою территорию и всегда будет защищать свои границы.

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Напомним, ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку "ислам скоро постучится в двери Центральной Европы".

Ранее Орбан назвал беженцев из Ближнего Востока "захватчиками".