March to Leave: полиция задержала в Лондоне участников акций протеста сторонников Brexit

Двое участников были задержаны за применение насилия к другим лицам

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

March to Leave: полиция задержала в Лондоне участников акций протеста сторонников Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg 2019-03-30T03:34:54+02:00 Евросоюз Двое участников были задержаны за применение насилия к другим лицам

Полиция Лондона задержала в пятницу пятерых участников акций протеста, которые устроили сторонники немедленного выхода Великобритании из ЕС. Об этом Скотленд-Ярд сообщил в Twitter.

"По данным на 21:00 по местному времени сегодня были произведены пять арестов на демонстрациях в центральной части Лондона", — сказано в сообщении. В полиции пояснили, что двое участников так называемого March to Leave ("Марша в пользу выхода") были задержаны за применение насилия к другим лицам, один — за нападение на стража порядка, один — за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, еще один — за ранее совершенное правонарушение в графстве Хертфордшир после того, как удалось выяснить его личность. По информации Скотленд-Ярда, все задержанные остаются под стражей.

March to Leave, в котором приняли участие многие представители ультраправых сил, начался две недели назад в приморском городе Сандерленд на северо-востоке Англии и завершился в пятницу в центре Лондона — на Парламентской площади и возле ворот премьерской резиденции на Даунинг-стрит-10. Участники марша напомнили, что именно пятница, 29 марта изначально была определена как день непосредственного выхода Великобритании из Евросоюза. Однако в результате уступок правительства Терезы Мэй властям ЕС, многократного отклонения парламентом правительственного соглашения с Брюсселем об условиях выхода и исключения Палатой общин возможности Brexit без сделки, были отложены не только сроки выхода, но стала неопределенной и сама перспектива Brexit.

Напомним, что 29 апреля проект договора о Brexit будет вынесен на голосование в британском парламенте 29 марта.

Мы также писали, недавно на саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

Стоит отметить, что ситуация вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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