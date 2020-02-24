Машина въехала в толпу детей на карнавале в Германии (фото)

В Германии, где ранее праворадикальный террорист расстрелял несколько кальян-баров в Ханау, мужчина на легковом автомобиле въехал в карнавальную процессию.

Инцидент произошел 24 февраля около 14:30 по местному времени (15:30 по Киеву) в немецком городе Фолькмарзен, федеральная земля Гессен.

В результате произошедшего пострадали не менее 15 участников карнавала Rosenmontagszug, среди которых также были маленькие дети.

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Несмотря на то, что в полиции пока что не могут с уверенностью сказать, что машину направили в праздничное шествие умышленно, свидетели рассказали СМИ, что водитель надавил на газ, когда направлял машину на людей. Сейчас он задержан.

Почти 7-тысячный Фолькмарзен расположен недалеко от города Кассель. 24 февраля здесь, как и во многих других городах Германии, ежегодно проходят традиционные карнавальные шествия.

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Напомним, что в октябре в городе Лимбург управляемый иммигрантом грузовик протаранил восемь легковушек, стоявших на светофоре. Пострадали не менее 17 человек.

А в октябре в Германии произошла другая атака – 27-летний ультраправый немец посреди бела дня открыл огонь из автоматического оружия по прихожанам, которые выходили из синагоги в городе Галле, и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Погибли два человека.

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