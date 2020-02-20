Стрельба в Германии: появились новые данные о жертвах бойни

Большинство жертв в немецком городе Ханау, где минувшей ночью 43-летний немец Тобиас Р. расстрелял два кальян-бара, оказались иностранными гражданами.

Как сообщает TRT Haber, по данным посла Турции в Германии Али Кемаля Айдына, пятеро из девяти погибших были турками. По информации других СМИ, большинство погибших имеют курдское происхождение.

На этом фоне Министерство иностранных дел Турции призвало прекратить подобные нападения.

"В противном случае расизм достигнет гораздо более серьезных масштабов", – предупредили в дипведомстве.

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Напомним, что подозреваемого обнаружили мертвым в его доме. Рядом было тело его 72-летней матери с огнестрельным ранением. Отец стрелка был задержан.

Позже выяснилось, что стрелок оставил предсмертную записку и видео, из которых вытекают его симпатии к праворадикальным идеям. Местные власти земли Гессен подтвердили ксенофобский мотив стрельбы.

Также в доме были найдены предсмертная записка и видеообъяснение, в котором стрелок признался в правоэкстремистских взглядах. В записке говорится о том, что "определенные народы, выслать которых из Германии не представляется более возможным, должны быть уничтожены".

В связи с этим полиция рассматривает случившееся как теракт. Как считается, злоумышленник действовал в одиночку.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже выразил свои соболезнования семьям погибших.

А в октябре в Германии произошла другая атака – 27-летний ультраправый немец посреди бела дня открыл огонь из автоматического оружия по прихожанам, которые выходили из синагоги в городе Галле, и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Погибли два человека.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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