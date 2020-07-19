Массовая драка в Германии: задержаны 39 человек, ранены пять полицейских (видео)

Инцидент произошел во Франкфурте, где устроили отдых на одной из площадей города

Во немецком городе Франкфурт, где ранее в реке под водой взорвали бомбу, произошла массовая драка во время вечеринки на Оперной площади.

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В результате инцидента полиция задержала 39 человек, сообщает Deutsche Welle.

Как стало известно, на вечеринку пришло около трех тысяч человек. Вначале все они мирно отдыхали, а потом началась драка у фонтана.

Один из участников вечеринки упал на землю и продолжал лежать, что побудило полицию вмешаться. После этого некоторые начали бросать в офицеров бутылки и скандировать "ACAB" (с англ. "All Cops Are Bastards" – "Все полицейские – ублюдки").

В результате пятеро офицеров получили ранения.

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Позже в социальных сетях появилось видео потасовки и столкновений с полицией:

Polizisten in Frankfurt massiv angegriffen – Krawallnacht ist „absoluter Höhepunkt" https://t.co/WkCMgU0Mai — schwederot (@schwederot1) July 19, 2020

Die „Party und Eventszene" diesmal in Frankfurt pic.twitter.com/HaJyTvSzk7 — Cogito ergo sum (@Rudisagmal) July 19, 2020

Напомним, в Киеве рано утром в понедельник, 6 июля, произошла стрельба в районе улицы Константиновской на Подоле. Так, конфликт произошел между компанией отдыхающих и двумя нетрезвыми мужчинами, один из которых сначала устроил драку, а потом достал "Форт 12 РМ" и открыл стрельбу. Стрелка задержали.

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Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны.

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