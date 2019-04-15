Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Во Франкфурте под водой взорвали бомбу: видео

Сегодня, 03:02

Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан


Около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.

Об этом сообщает Bild.

Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан.

Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу.

Американскую 250-килограммовую бомбу во время обучения по дайвингу на реке во вторник обнаружили спасатели.

После обезвреживания бомбы территория у реки, закрыта для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.

Ранее сообщалось, что во время строительных работ в центре Дрездена была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. 250-килограммовую бомбу нашли 22 мая. Считается, что это британская авиабомба с детонатором, которую предстоит обезвредить на месте.

Напомним, в Германии 81-летний мужчина вызвал полицию, спутав пятикилограммовый кабачок с бомбой времен Второй мировой войны. 

Также недавно чрезвычайная ситуация случилась в итальянском городке Фано, на побережье Адриатики. 23 тысячи местных жителей эвакуировали из-за бомбы  времен Второй мировой. Ее накануне нашли во время строительных работ на набережной. Срочно покинуть помещение заставили всех в радиусе двух километров. В зоне эвакуации оказались школа, больница и железнодорожная станция.

Смотрите видео: В Черниговской области нашли бомбу и мины времен Второй мировой:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег видео, Германия, взрыв, река, бомба, вторая мировая война

Вы сейчас просматриваете новость " Во Франкфурте под водой взорвали бомбу: видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночной взрыв в Швеции: стали известны подробности

Вчера, 13:47

Полиция считает, что случившееся в Норрчепинге никак не связано с терроризмом

В сирийской Ракке из-за взрыва двух бомб погибли 13 человек

10 апреля, 02:21

Среди погибших есть гражданские дети и женщины

Талибы атаковали военных США в Афганистане: есть погибшие и раненые

9 апреля, 17:18

Либо рядом с колонной военных взорвался автомобиль, либо они наступили на мину

Мэру Турина прислали пакет со взрывчаткой

2 апреля, 01:11

Полиция, открывшая расследование по факту произошедшего, предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок

В центре Киева эвакуируют две тысячи человек из-за сообщения о бомбе

1 апреля, 13:56

Представитель торгового центра получил на электронную почту сообщение о взрывчатке

В Брюсселе из-за "бомбы" эвакуируют одно из зданий ЕС

19 марта, 14:30

Около полудня поступил звонок о возможности взрыва во вспомогательном здании в Евроквартале

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Бедняк стал миллионером и оригинально поздравил односельчан

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Загрузка...

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Боец "Бандера": Когда мучает вопрос, что дала мне Украина, спросите себя, что сделали вы (укр.)

12 апреля, 07:38

Львовянин, который ушел на фронт добровольцем в 19 лет и был ранен на войне, вернулся к мирной жизни и хочет увидеть мир

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ