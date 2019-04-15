Во Франкфурте под водой взорвали бомбу: видео

Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан

Около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.

Об этом сообщает Bild.

Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан.

Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу.

Американскую 250-килограммовую бомбу во время обучения по дайвингу на реке во вторник обнаружили спасатели.

После обезвреживания бомбы территория у реки, закрыта для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.

Ранее сообщалось, что во время строительных работ в центре Дрездена была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. 250-килограммовую бомбу нашли 22 мая. Считается, что это британская авиабомба с детонатором, которую предстоит обезвредить на месте.

Напомним, в Германии 81-летний мужчина вызвал полицию, спутав пятикилограммовый кабачок с бомбой времен Второй мировой войны.

Также недавно чрезвычайная ситуация случилась в итальянском городке Фано, на побережье Адриатики. 23 тысячи местных жителей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой. Ее накануне нашли во время строительных работ на набережной. Срочно покинуть помещение заставили всех в радиусе двух километров. В зоне эвакуации оказались школа, больница и железнодорожная станция.

Смотрите видео: В Черниговской области нашли бомбу и мины времен Второй мировой:

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