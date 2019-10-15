Массовые столкновения в аэропорту Барселоны: количество пострадавших растет

По меньшей мере 131 человек пострадал в понедельник, 14 октября, в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии, передают местные СМИ.

Большинство пострадавших получили травмы в районе первого терминала аэропорта Барселоны, где прошла крупная манифестация после вынесения вердикта в отношении лидеров сепаратистского движения. В воздушной гавани полиции неоднократно приходилось применять силу против участников протеста. Одна из организаций, поддерживающая независимость региона, призвала парализовать работу первого терминала аэропорта. В результате был частично перекрыт доступ к воздушной гавани каталонской столицы, что привело к отмене более 100 рейсов.

Ранее мы писали о 56 пострадавших в результате столкновений в аэропорту Барселоны.

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Напомним, Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.

Жители Каталонии в ответ на решение суда вышли на улицы города, заблокировав дороги. Люди требуют освободить политических деятелей.

Акции также проходят в других городах, таких как Жирона, Таррагона и Манреса. В Жироне люди заблокировали железную дорогу в знак протеста.

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