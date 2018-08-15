Меркель переговорила с Эрдоганом: чего Германия ждет от турецкой экономики

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 15 августа заявила, что сильная турецкая экономика важна для Германии. Об этом сообщил журналистам источник в канцелярии турецкого президента.

"Президент Эрдоган и канцлер Меркель обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и другие региональные темы. Они также обсудили запланированную на конец сентября встречу в Берлине. В ходе переговоров Меркель подчеркнула, что сильная экономика Турции важна для Германии", – рассказал источник.

Отметим, ранее Эрдоган отклонил предложения о партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в блоке.

Напомним, курс турецкой лиры резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота. Всего с начала 2018 года лира подешевела на 40%. При этом аналитики заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.