Меркель поддержала рост оборонного бюджета Германии
В этом году оборонный бюджет страны составит 47,32 млрд евро
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила увеличение расходов на оборону требованиями безопасности. С такими словами она выступила в новом выпуске еженедельного подкаста.
"Многие годы мы недостаточно снабжали Бундесвер. И поэтому хорошо, что на протяжении нескольких лет мы повышали бюджет для нашей безопасности, для наших вооруженных сил. Мы вновь это сделаем в следующем году. Безопасность заключается в том, что можно будет приобрести больше современных средств и выполнять новые задачи", — сказала канцлер.
Ранее Германия известила НАТО о том, что в этом году оборонный бюджет ФРГ составит 47,32 млрд евро, а в следующем вырастет до 49,67 млрд евро.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, по его словам, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.
Также, сенат США предлагает увеличить до 300 млн долларов помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.
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