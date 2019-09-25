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Меркель раскритиковала Иран и США из-за условий для начала переговоров

25 сентября, 02:00

Меркель отвергла требование Ирана отменить все санкции против него

/ Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла требование Ирана отменить все санкции против него как предпосылку прямых переговоров со США по иранской ядерной программе.

Об этом она заявила после встречи с президентами США Дональдом Трампом и Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает DW.

По словам Меркель, она поддерживает начало диалога между обеими сторонами.

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"Я бы, конечно, поздравила, если бы дело дошло до переговоров между США и Ираном. Но это, безусловно, не будет функционировать таким образом, что сначала будут отменены все санкции, и тогда состоятся переговоры. Я думаю, это не является реалистичным началом", — сказала она.

Меркель раскритиковала стороны, заявив, что условия, которые они ставят для переговоров, настолько противоречивы, что к самим переговорам дело так и не доходит.

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Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

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