Меркель снова дрожала на официальном мероприятии: "тряску" сняли на видео
На этот раз канцлерин пробил озноб на встрече с президентом Германии
Спустя менее двух недель после того, как Ангела Меркель насторожила окружающих состоянием своего здоровья непонятной "тряской" на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, с немецким канцлером произошел аналогичный инцидент.
На этот раз, как сообщает Reuters, Меркель начала сильно дрожать на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня. Ей предложили стакан воды, но канцлер отказалась, и спустя несколько секунд дрожь прекратилась.
Представитель бундесканцлерин заверил в том, что повода беспокоиться о ее здоровье нет и что она собирается принять участие во всех запланированных на ближайшее время официальных мероприятиях и в конце дня вылететь на саммит "Большой двадцатки" в Японии.
"Все идет согласно плану. Канцлер чувствует себя хорошо", – отметил представитель Меркель.
Напомним, что после прошлого раза, когда немецкий лидер начала сильно дрожать на встрече с Зеленским, она сказала, что ее здоровье поправили три стакана воды.
Когда украинскому президенту задали вопрос о том, почему он никак не отреагировал (инцидент случился, когда они слушали гимн Германии во время почетного караула), он ответил, что был рядом: "Так что канцлер всегда была в полной безопасности".
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