В дни саммита G20 по Японии может ударить сильный тайфун

В пятницу и субботу Япония будет принимать саммит G20

На Азовском море ожидается штормовой ветер. Фото: Facebook

В Японии предупредили о ливнях и штормовом ветре в преддверии саммита лидеров стран G20 в Осаке, передает The Japan Times.

В японской префектуре Окинавы, пострадавшей от сильного дождя в среду, согласно прогнозам метеорологического агентства страны, в четверг тропический циклон должен был превратиться в тайфун на юге префектуры.

Осака, где Япония в пятницу и субботу будет принимать саммит G20, вероятно, пострадает от сильного дождя и ветра с вечера четверга до утра пятницы, что может повлиять на полеты и другие виды транспорта, отмечает издание.

По состоянию на полдень среды циклон двигался на север со скоростью 25 км/ч от южного побережья Окинавы. Он должен был приблизиться к западной Японии в четверг днем, отметило издание.

Напомним, что на саммите "большой двадцатки", который пройдет в Японии, должны встретиться лидеры США и России.

Ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос".

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