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В Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса: видео

2 марта, 17:18

Станислав Кожемякин

Бундесканцлерин не растерялась и похвалила подчиненного

На фоне стремительного роста в Германии числа инфицированных коронавирусом COVID-19 министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатий – под запрет попала даже канцлер Ангела Меркель.

В сеть попало видео инцидента с одного из правительственных совещаний, на котором бундесканцлерин протянула главе немецкого МВД руку в приветствии, но тот лишь отодвинулся от нее и жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

"Это было верным решением", – прокомментировала это Меркель с улыбкой, подняв руки под смех присутствующих.

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Видео: Reuters

Стоит отметить, что на данный момент в Германии наличие вируса подтвердилось у 150 пациентов. Больше всего заразившихся — 86 — в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Случаи зафиксированы в 10 землях страны из 16.

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Напомним, что до Германии вирус COVID-19 из Китая добрался еще в прошлом месяце – 27 января в министерстве здравоохранения федеральной земли Бавария сообщили о заражении жителя округа Штарнберг.

Как обстоят дела с распространением коронавирусной эпидемией в других европейских странах, вы можете узнать в онлайн-хронике "Коронавирус "окружает" Украину: все подробности эпидемии, карта зараженных стран" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия эпидемия курьез вирус Ангела Меркель коронавирус Зеехофер

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