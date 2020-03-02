В Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса: видео

На фоне стремительного роста в Германии числа инфицированных коронавирусом COVID-19 министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатий – под запрет попала даже канцлер Ангела Меркель.

В сеть попало видео инцидента с одного из правительственных совещаний, на котором бундесканцлерин протянула главе немецкого МВД руку в приветствии, но тот лишь отодвинулся от нее и жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

"Это было верным решением", – прокомментировала это Меркель с улыбкой, подняв руки под смех присутствующих.

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Видео: Reuters

Стоит отметить, что на данный момент в Германии наличие вируса подтвердилось у 150 пациентов. Больше всего заразившихся — 86 — в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Случаи зафиксированы в 10 землях страны из 16.

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Напомним, что до Германии вирус COVID-19 из Китая добрался еще в прошлом месяце – 27 января в министерстве здравоохранения федеральной земли Бавария сообщили о заражении жителя округа Штарнберг.

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