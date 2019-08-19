Меркель заверила, что Германия подготовилась к возможному "жесткому Brexit"

Правительство Германии подготовилось к возможному выходу Великобритании из Европейского союза (так называемому Brexit) без соответствующего соглашения.
Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в воскресенье, 18 августа, во время Дня открытых дверей в немецком правительстве, сообщает DW.
"Мы ко всему подготовились, можно сказать, что и к случаю, когда у нас не будет подписанного соглашения", - сказала Меркель.
По ее мнению, будет лучше, если Великобритания выйдет из Европейского союза с соглашением. "Но если этого не произойдет, то мы готовы и к другой ситуации", – добавила канцлер.
Она также напомнила, что уже в следующую среду в Берлин прибудет британский премьер-министр Борис Джонсон. "Мы рады любому визиту, ведь нужно говорить и нужно находить лучшие решения", – отметила Меркель.
Ранее Джонсон неоднократно заверял, что он выступает за выход Великобритании из ЕС 31 октября, – даже без соответствующего соглашения.
Напомним, большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой" , даже если для этого потребуется приостановить работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения.
В то же время Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.
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