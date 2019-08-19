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Меркель заверила, что Германия подготовилась к возможному "жесткому Brexit"

Сегодня, 00:50

По ее мнению, будет лучше, если Великобритания выйдет из Европейского союза с соглашением

Ангела Меркель

Ангела Меркель / Фото: AFP

Правительство Германии подготовилось к возможному выходу Великобритании из Европейского союза (так называемому Brexit) без соответствующего соглашения.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в воскресенье, 18 августа, во время Дня открытых дверей в немецком правительстве, сообщает DW.

"Мы ко всему подготовились, можно сказать, что и к случаю, когда у нас не будет подписанного соглашения", - сказала Меркель.

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По ее мнению, будет лучше, если Великобритания выйдет из Европейского союза с соглашением. "Но если этого не произойдет, то мы готовы и к другой ситуации", – добавила канцлер.

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Она также напомнила, что уже в следующую среду в Берлин прибудет британский премьер-министр Борис Джонсон. "Мы рады любому визиту, ведь нужно говорить и нужно находить лучшие решения", – отметила Меркель.

Ранее Джонсон неоднократно заверял, что он выступает за выход Великобритании из ЕС 31 октября, – даже без соответствующего соглашения.

Напомним, большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой" , даже если для этого потребуется приостановить работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения.

В то же время Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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