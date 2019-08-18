"Жесткий" Brexit грозит Британии нехваткой продовольствия и топлива – СМИ

В предоставленных документах изложен наиболее вероятный сценарий событий после выхода страны из Евросоюза

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Великобритания может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае жесткого Brexit, то есть без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон. Это следует из секретных правительственных документов, попавших в распоряжение издания The Sunday Times.

Издание отмечает, что в документах, которые дают оценку готовности Лондона к жесткому Brexit, изложенный наиболее вероятный, а не наиболее катастрофический сценарий. Согласно его данным, британское общество и представители бизнеса по-прежнему не готовы справиться с последствиями выхода из Евросоюза без договоренностей со странами-членами.

"Этот проект не имеет перед собой цель запугать, в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае (Brexit, – ред.) без сделки, — цитирует The Sunday Times слова высокопоставленного источника в британском кабмине. — Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии — не самое страшное, чего можно ожидать".

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В документах сказано, что выход без соглашения грозит кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение.

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Согласно документам, 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к прохождению таможни во Франции. Сбои в портах могут продолжаться до трех месяцев, пока не наладится транспортный поток.

Также Brexit без сделки коснется поставок продуктов питания, что повлечет за собой рост цен на продовольствие и, несомненно, скажется на уязвимых слоях населения, пишет газета.

Напомним, большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой" , даже если для этого потребуется приостановить работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения.

Также, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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