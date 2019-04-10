Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Мэй обещает сделать все, чтобы Brexit состоялся 30 июня

Сегодня, 19:23

Британский премьер просит еще раз отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС, чтобы достичь одобрения в парламенте

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Yves Herman
Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Yves Herman.
Мэй обещает сделать все, чтобы Brexit состоялся 30 июня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e16/de9/5cae16de92c63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e16/de9/5cae16de92c63.jpg Евросоюз Британский премьер просит еще раз отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС, чтобы достичь одобрения в парламенте

Глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Об этом британский премьер заявила по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе 10 апреля.

"Я работаю над тем, чтобы гарантировать, что мы можем покинуть Евросоюз в сроки, которые хочет видеть [британское] правительство. Я хочу, чтобы мы могли покинуть ЕС в гладкой и упорядоченной форме, как только это станет возможно", — сказала она.

В то же время, Мэй повторила, что Британия надеется избежать участия в назначенных на 23–26 мая выборах в Европарламент, для чего британским депутатам надо принять и ратифицировать соглашение об условиях Brexit до 23 мая.

"Я запросила отсрочку до 30 июня. Однако важно и то, что любое продление позволяет нам выйти в тот момент, когда мы ратифицируем соглашение о выходе. Поэтому мы могли бы выйти 22 мая", — подчеркнула она.

Напомним, что на этом же мероприятии канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить Британии длительную отсрочку для выхода из ЕС.

Как мы писали, аналогичную позицию поддержал и председатель Европейского совета Дональд Туск, аргументировав это опытом Европейского совета и глубокими разногласиями в Палате общин.

Сегодняшний саммит в Брюсселе, на котором обсуждается вопрос отсрочки Brexit, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Великобритания, отсрочка, брексит, Brexit, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость " Мэй обещает сделать все, чтобы Brexit состоялся 30 июня". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отсрочка Brexit должна быть увязана со строгими условиями – Берлин

Вчера, 10:30

Лондон пока не выполнил условия для получения новой отсрочки Brexit

В ЕС сделали четкое заявление по новой отсрочке Brexit и пересмотру соглашения

Вчера, 12:48

Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза пересмотру не подлежит

Елизавета II одобрила отсрочку Brexit

Вчера, 09:29

Британский премьер теперь может просить о новой отсрочке Brexit

Мэй считает, что Brexit может "ускользнуть из рук"

7 апреля, 01:45

По ее словам, Brexit может "ускользнуть из рук", если парламент не поддержит сделку с ЕС

Британия начала подготовку к выборам в Европарламент, несмотря на Brexit

6 апреля, 20:44

Правительство Британии официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку

Европарламент одобрил безвиз с Великобританией после Brexit

4 апреля, 14:05

Законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля

Фуркад: "Он должен извиниться, иначе я не буду его уважать"

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Почему Хацкевичу пора уходить

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Бывшая девушка Криштиану Роналду имеет восхитительное тело

Philips 329P9H оснащен выдвижной камерой и USB-C

Ты слишком старый, если помнишь это фото

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Прокачка пресса: простое упражнение для плоского живота

Новый выход Виктории Бекхэм: вот это туфли (фото)

«Девочка должна быть задушена»