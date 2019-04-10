Мэй обещает сделать все, чтобы Brexit состоялся 30 июня
Британский премьер просит еще раз отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС, чтобы достичь одобрения в парламенте
Глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.
Об этом британский премьер заявила по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе 10 апреля.
"Я работаю над тем, чтобы гарантировать, что мы можем покинуть Евросоюз в сроки, которые хочет видеть [британское] правительство. Я хочу, чтобы мы могли покинуть ЕС в гладкой и упорядоченной форме, как только это станет возможно", — сказала она.
В то же время, Мэй повторила, что Британия надеется избежать участия в назначенных на 23–26 мая выборах в Европарламент, для чего британским депутатам надо принять и ратифицировать соглашение об условиях Brexit до 23 мая.
"Я запросила отсрочку до 30 июня. Однако важно и то, что любое продление позволяет нам выйти в тот момент, когда мы ратифицируем соглашение о выходе. Поэтому мы могли бы выйти 22 мая", — подчеркнула она.
Напомним, что на этом же мероприятии канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить Британии длительную отсрочку для выхода из ЕС.
Как мы писали, аналогичную позицию поддержал и председатель Европейского совета Дональд Туск, аргументировав это опытом Европейского совета и глубокими разногласиями в Палате общин.
Сегодняшний саммит в Брюсселе, на котором обсуждается вопрос отсрочки Brexit, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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