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Мэй попросила ЕС о содействии в прохождении сделки по Brexit в британском парламенте

Сегодня, 16:00

Мэй призвала ЕС принять решения, которые помогут в прохождении Brexit

Фото: Getty Images
Мэй попросила ЕС о содействии в прохождении сделки по Brexit в британском парламенте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a02/34d/5c5a0234dd843.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a02/34d/5c5a0234dd843.jpg Евросоюз Мэй призвала ЕС принять решения, которые помогут в прохождении Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала власти Европейского Союза оказать содействие в прохождении сделки по Brexit через британский парламент.

Об этом она заявила, выступая с речью по теме Brexit перед рабочими в английском городе Гримсби, незадолго до парламентского голосования, назначенного на 12 марта.

"Не только перед парламентариями на следующей неделе встанет серьезный выбор, ЕС также предстоит сделать выбор. Обе стороны являются участниками этого процесса", – отметила Мэй.

По словам британского премьера, "в европейских интересах, чтобы Великобритания покинула бы ЕС со сделкой".

"Мы работаем вместе с ними, но решения, которые ЕС примет в ближайшие несколько дней, окажут большое влияние на исход голосования", – подчеркнула она.

Напомним, голосование по вопросу Brexit намечено на 12 марта. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ парламента поддержать сделку создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

Хотя 7 марта стало известно, что руководители ЕС дают Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с предложением по выходу из тупика по Brexit. 

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Тег Евросоюз, Мэй, Brexit

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ТАСС

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