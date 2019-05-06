Мэй провела тайные переговоры о втором Brexit-референдуме – СМИ

Возможность проведения второго референдума станет актуальной, если переговоры Мэй с оппозицией не дадут результата

Тереза Мэй. Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела тайные переговоры по проведению нового референдума о Brexit. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

"Тереза Мэй провела тайные дискуссии относительно второго референдума накануне встреч с лейбористами на этой неделе с целью договориться по соглашению о Brexit", - говорится в материале.

По словам правительственных источников, возможность проведения второго референдума о Brexit станет актуальной, если переговоры Мэй с оппозицией не дадут результата и если британский парламент решит провести голосование по организации второго референдума о Brexit.

Ранее министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл заявил, что премьер Британии Тереза Мэй нарушила конфиденциальность переговоров по Brexit.

По словам чиновника (по сути, второго человека в оппозиции), премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры по Brexit ради собственных интересов, раскрыв содержание переговоров, которые ее партия ведет с парламентской оппозицией по вопросу нового соглашения о выходе из ЕС.

Столь резкая реакция последовала в ответ на публикацию британского еженедельника The Sunday Times, который в воскресенье, 5 мая, сообщил возможные условия компромисса, который Мэй якобы собирается предложить, чтобы заручиться поддержкой оппозиционной партии.

По информации издания, Мэй якобы готова пойти на уступки по ряду вопросов: создание временного таможенного союза с ЕС, действующего до очередных всеобщих выборов в 2022 году, а также введение единых правил рыночного оборота для определенных категорий товаров и принятие закона, гарантирующего трудящимся в Великобритании те же права, что и в Евросоюзе.

Напомним, день "развода" с ЕС планировали еще на 29 марта. Но теперь дату перенесли – вот только не ясно, на когда именно, и по какому сценарию должен произойти Brexit.

За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit.

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