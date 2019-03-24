Мэй собрала кризисное совещание с министрами и однопартийцами

Кризисное совещание собрано на фоне обсуждения возможной отставки Мэй

Фото: Getty Images

Мэй собрала кризисное совещание с министрами и однопартийцами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a02/34d/5c5a0234dd843.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a02/34d/5c5a0234dd843.jpg 2019-03-24T19:31:00+02:00 Евросоюз Кризисное совещание собрано на фоне обсуждения возможной отставки Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отставку которой активно обсуждают в СМИ, собрала на кризисное совещание группу министров и представителей Консервативной партии. Об этом сообщает Sky News.

"Тереза Мэй ведет переговоры с министрами и депутатами-консерваторами на фоне неприятных слухов о том, что ее могут сместить с должности главы правительства", – говорится в сообщении.

В переговорах, в частности, участвует фактический заместитель премьера – Дэвид Лидингтон, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, депутат Джулиан Льюис и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

В свою очередь, сторонников Brexit на совещании представляют экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, депутаты Йен Дункан Смит и Джейкоб Рис-Могг, а также давний союзник Мэй – Дамиан Грин.

Стоит отметить, что Лидингтона и Гоува в британии называли возможными преемниками Мэй. Между тем, сам Лидингтон исключил возможность занять пост премьера, подчеркнув, что "не время менять капитана корабля".

Министр финансов Филипп Хаммонд предостерег членов парламента от смены премьер-министра, несмотря на рост недовольства после ее неудачных переговоров по Brexit.

Напомним, ранее глава британского Минфина признал, что принятые Британией сценарии по Brexit, которые были согласованы с Брюсселем, могут быть не одобрены Палатой общин, которая уже дважды отказывалась их принимать.

Также мы сообщали о том, что недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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