Мэй собрала правительство на пятичасовое заседание по Brexit: появились подробности

На заседании министрам предстоит решить, готовы ли они к более тесному взаимодействию с ЕC после Brexit

Фото: Getty Images

Мэй собрала правительство на пятичасовое заседание по Brexit: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/800/47b/5c980047b1f3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/800/47b/5c980047b1f3f.jpg 2019-04-02T15:58:00+03:00 Евросоюз На заседании министрам предстоит решить, готовы ли они к более тесному взаимодействию с ЕC после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание. Об этом пишет издание The Guardian.

На заседании министрам предстоит решить, готовы ли они к более тесному взаимодействию с ЕC после Brexit, чем планировалось, чтобы заручиться поддержкой большинства на новом голосовании в парламенте. Они также обсудят, хотят ли они выхода из ЕС без соглашения 12 апреля или же очередного голосования в парламенте по сделке Мэй.

Часть членов Кабмина, в частности, лидер консерваторов в Палате общин Андреа Лидсом и министр международной торговли Лиам Фокс, считают, что выход из ЕС без соглашения лучше, чем таможенный союз с ЕС.

Глава МВД Саджид Джавид также выступает против таможенного союза с ЕС, называя его "смирительной рубашкой" для Великобритании.

Еще одна группа в правительстве, в которую входят министр труда и пенсий Эмбер Радд и министр юстиции Дэвид Гок, хочет избежать Brexit без сделки и считает, что Мэй нужно добиться межпартийных договоренностей.

Если Мэй хочет избежать выхода из ЕС без сделки, то ей придется просить Брюссель о новом продлении сроков Brexit. В Брюсселе неоднократно заявляли, что для этого потребуются веские причины.

Британское правительство также изучает возможность проведения в Великобритании досрочных парламентских выборов. Источник газеты рассказал, что некоторые члены британского правительства считают, что это "наименее неблагоприятный вариант".

Окончание заседания ожидается около 15:00 (17:00 по Киеву).

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.

Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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