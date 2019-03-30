Сделка с ЕС или перевыборы: Тереза Мэй нашла выход из тупика с Brexit
Если Палата общин снова провалит голосование, Британию ждут досрочные выборы в парламент
Несмотря на провал третьего по счету голосования в Палате общин британского парламента о сделке насчет Brexit, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не планирует опускать руки и хочет провести новое голосование, пишет The Daily Teleghraph.
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Если же депутаты и на этот раз откажутся поддержать соглашение с Брюсселем, глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.
"Боюсь, что мы достигаем предела по этой процедуре в Палате общин", — цитирует ее газета.
По ее словам, Британии необходимо найти "альтернативный путь вперед".
Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.
В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.
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