Сделка с ЕС или перевыборы: Тереза Мэй нашла выход из тупика с Brexit

Если Палата общин снова провалит голосование, Британию ждут досрочные выборы в парламент

Тереза Мэй. Фото: AFP

Сделка с ЕС или перевыборы: Тереза Мэй нашла выход из тупика с Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f3b/d49/5c9f3bd49957e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f3b/d49/5c9f3bd49957e.jpg 2019-03-30T11:50:00+02:00 Евросоюз Если Палата общин снова провалит голосование, Британию ждут досрочные выборы в парламент

Несмотря на провал третьего по счету голосования в Палате общин британского парламента о сделке насчет Brexit, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не планирует опускать руки и хочет провести новое голосование, пишет The Daily Teleghraph.

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Если же депутаты и на этот раз откажутся поддержать соглашение с Брюсселем, глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

"Боюсь, что мы достигаем предела по этой процедуре в Палате общин", — цитирует ее газета.

По ее словам, Британии необходимо найти "альтернативный путь вперед".

Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

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