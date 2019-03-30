Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Сделка с ЕС или перевыборы: Тереза Мэй нашла выход из тупика с Brexit

Сегодня, 11:50

Если Палата общин снова провалит голосование, Британию ждут досрочные выборы в парламент

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP
Сделка с ЕС или перевыборы: Тереза Мэй нашла выход из тупика с Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f3b/d49/5c9f3bd49957e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f3b/d49/5c9f3bd49957e.jpg Евросоюз Если Палата общин снова провалит голосование, Британию ждут досрочные выборы в парламент

Несмотря на провал третьего по счету голосования в Палате общин британского парламента о сделке насчет Brexit, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не планирует опускать руки и хочет провести новое голосование, пишет The Daily Teleghraph.

Читайте также

Если же депутаты и на этот раз откажутся поддержать соглашение с Брюсселем, глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

"Боюсь, что мы достигаем предела по этой процедуре в Палате общин", — цитирует ее газета.

По ее словам, Британии необходимо найти "альтернативный путь вперед".

Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Великобритания, палата общин, досрочные выборы, Мэй, брексит, Brexit, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость " Сделка с ЕС или перевыборы: Тереза Мэй нашла выход из тупика с Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Британии назначили дату третьего голосования по сделке о Brexit

28 марта, 14:58

Единственный способ отсрочить Brexit – это принять сделку правительства Терезы Мэй с Брюсселем, заявили в Палате общин

March to Leave: полиция задержала в Лондоне участников акций протеста сторонников Brexit

Сегодня, 03:34

Двое участников были задержаны за применение насилия к другим лицам

Петицию с требованием отменить Brexit поддержали более пяти миллионов человек

26 марта, 04:14

По состоянию на 19:25 по киевскому времени петиция набрала 5 545 534 подписи

В британском парламенте согласились на условия Евросоюза о переносе сроков Brexit

28 марта, 00:26

Голосование было призвано обеспечить отсутствие разночтений между британскими законами и международными нормами

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit

28 марта, 01:41

Она отметила, что не останется на должности до следующего этапа переговоров с ЕС

Лондон задействовал ядерный бункер в операции по подготовке к Brexit без сделки

21 марта, 21:14

Военный объект под названием Pindar находится глубоко под землей на улице Уайхолл

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти

Утепления украинских домов - названы условия

Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Кому за триста: самые неломучие машины

Вывезти ребенка из Украины теперь можно без согласия родителя

"Король" бездорожья: смотрите, что творит Suzuki Jimny

Бег с большой грудью: как облегчить тренировки

«Реал» сделает безумное предложение по Мбаппе
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Сегодня, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:18

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Сегодня, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

8 признаков, которые выдают неверного мужчину