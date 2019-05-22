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Мэй заявила, что не уйдет с поста, несмотря на критику ее стратегии по Brexit

22 мая, 22:08

Министры требовали встречи с премьером

REUTERS/Fabrizio Bensch
REUTERS/Fabrizio Bensch.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что не уйдет с поста, несмотря на критику ее стратегии по Brexit от своих коллег. Об этом сообщает The Sun.

"Тереза Мэй сегодня сказала, что не уйдет с должности премьер-министра, несмотря на массовое сопротивление ее подчиненных из кабинета и коллег из Консервативной партии", – говорится в сообщении.

Министры требовали встречи с премьером, где они планировали убедить ее не предлагать депутатам возможность организовать второй референдум по Brexit.

А десятки консерваторов – в том числе ранее преданные сторонники Мэй – говорят теперь, что она должна уйти в отставку как можно скорее. Среди причин называется обнародованное новое соглашение Мэй по Brexit.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование относительно второго референдума по выходу страны из ЕС. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Кроме того, Тереза Мэй пообещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.

Как сообщалось, британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения.

Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.

Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.

Как сообщалось, пятым президентом Украины Петром Порошенко создана делегация, которой поручено вести переговоры с Объединенным королевством Великобританией, чтобы подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после выхода Британии из Евросоюза. 


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Тег Великобритания, отставка, ЕС, соглашение, Мэй, Brexit

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