Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,17
32,18
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

Мэй заявила, что по-прежнему настроена на выход из ЕС

Сегодня, 00:45

Мэй также заявила, что в случае, если ее правительство выстоит на голосовании о доверии, запланированном в парламенте на среду, она проведет встречу с представителями других политических партий

Мэй заявила, что по-прежнему настроена на выход из ЕС https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e65/2aa/5c3e652aaaf6d.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e65/2aa/5c3e652aaaf6d.jpg Евросоюз Мэй также заявила, что в случае, если ее правительство выстоит на голосовании о доверии, запланированном в парламенте на среду, она проведет встречу с представителями других политических партий

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что она по-прежнему нацелена на выход Британии из ЕС, несмотря на то, что парламент отказался одобрить согласованное с Брюсселем соглашение по Brexit.

"Я стала премьер-министром сразу после этого референдума, и я считаю, что моя обязанность обеспечить (реализацию его итогов – ред.)", – заявила она по итогам голосования в Палате общин.

Читайте также

Мэй также заявила, что в случае, если ее правительство выстоит на голосовании о доверии, запланированном в парламенте на среду, она проведет встречу с представителями других политических партий Соединенного Королевства, чтобы определить, какие еще возможны пути выхода из сложившейся ситуации.

Кроме того, она призвала членов парламента "работать с правительством, чтобы решить эту проблему".

Ранее сообщалось, чточлены британского парламента отклонили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ был подготовлен кабинетом Терезы Мэй и согласован ей с Брюсселем на саммите ЕС 25 ноября. Отклонение этого соглашения означает выход Британии из ЕС на условиях страны – так называемый жесткий Brexit.

Против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин — 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Палата находится под контролем консерваторов, на которых приходится 317 мандатов; на втором месте — лейбористы, их 256. Остальные партии имеют в палате от одного до 35 мандатов.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Мэй настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, заявляя, что альтернативного варианта у нее нет. Результаты голосования повлияют на 67 млн человек, проживающих в Великобритании, и на будущее Евросоюза.

После отклонения проекта соглашения правительство должно в течение трех дней сформировать план дальнейших действий.

Как сообщалось, в Великобритании могут провести повторный референдум о Brexit. В британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из Евросоюза. 

Ранее сообщалось, что преимущественное количество членов британского парламента от Консервативной партии выступает против сделки о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с Брюсселем.

Великобритания, ЕС, Мэй, Brexit, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость " Мэй заявила, что по-прежнему настроена на выход из ЕС". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты Европарламента обсудят выход Великобритании из ЕС в среду утром

Вчера, 23:45

Запланированы дебаты на 90 минут

Евросоюз против Brexit: евродепутаты принялись "уговаривать" Британию

14 января, 13:58

Члены Европарламета признали влияние Британии на ЕС и выразили готовность работать вместе с Лондоном

В британском парламенте готовят почву для нового референдума по Brexit

14 января, 13:01

Высокопоставленные депутаты готовы на этой неделе сделать первые шаги в парламенте в вопросе проведения нового референдума

Мэй рассказала о последствиях отказа от Brexit

13 января, 23:43

Премьер добавила, что, если парламент не поддержит существующее предложение, Британия рискует выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения или остаться в ЕС  

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы