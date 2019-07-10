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МИД Британии ответил на оскорбительные слова Трампа в адрес посла

10 июля, 03:53

Джереми Хант выступил в поддержку британского дипломата, которого ранее оскорбил американский лидер

Фото: AFP

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что комментарии Дональда Трампа о британском после Киме Дэрроке "неуважительны и неправильны" по отношении к Англии и премьер-министру Терезе Мэй. Об этом во вторник, 9 июля, он написал в Twitter.

Напомним, Трамп назвал Дэррока "глупым парнем", "чокнутым послом" и "напыщенным дураком" после утечки в СМИ его докладов об американском лидере и его администрации.

Хант указал Трампу, что американские дипломаты также предоставляют свое конфиденциальное мнение пресс-секретарю Майку Помпео.

Министр также напомнил, что Трамп называл Британию и США "величайшими союзниками в истории".

"Я согласен, но союзники должны уважать друг друга, как Тереза Мэй всегда делала по отношению к Вам", − отметил глава британского МИД.

Хант подчеркнул, что в случае победы на выборах премьера Британии оставит Дэррока в должности.

В субботу вечером на сайте газеты "Дейли мейл" были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо" и что в Белом доме о нем сложилось не лучшее мнение. Как пишет британская газета "Дейли телеграф", советники Трампа настаивают на том, что после произошедшего Дэррок должен уйти с поста.

Правительство Великобритании уже заявило Вашингтону, что сожалеет по поводу произошедшей утечки , содержащих резкую критику главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, как прошел визит Трампа в Букингемский дворец.


На банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы. 

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами". 

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Тег США, письма, утечка, посол, Трамп, МИД Великобритатании, хант

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