Министра в Чехии оштрафовали из-за коронавируса

В Чехии, где продолжается чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса, член Кабинета министров заплатил штраф за то, что снял маску во время правительственной видеоконференции.
Об этом чешский министр внутренних дел Ян Гамачек сообщил 1 апреля на своей странице в Twitter, прикрепив фото, которое и спровоцировало скандал.
На снимке видно группу членов правительства Чешской республики, среди которых находится и Гамачек – с приспущенной с лица медицинской маской.
"Сегодня в Twitter появилась фотография с видеоконференции, на которой я без маски.Не буду оправдываться – это была ошибка, правила распространяются на всех. Я перевел 10 тысяч крон больнице Motol", – написал руководитель МВД.
Кроме него, как видно на снимке, без масок находились еще несколько членов правительства – глава Минтруда Яна Малачова и замминистра иностранных дел Алеш Хмелар. Им тоже придется заплатить по 10 тысяч чешских крон (порядка 400 долларов).
Отметим, что по состоянию на 2 апреля коронавирусом в Чехии заразились более 3,6 тысяч человек, из них 61 уже вылечился, а 40 скончались.
Напомним, что ранее чешский замминистра здравоохранения и глава Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса Роман Примула допустил закрытие границ стран Евросоюза на два года из-за COVID-19.
Сама же страна еще с 16 марта запретили въезд на свою территорию иностранцам без вида на жительство.
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