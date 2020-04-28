Музеи, спорт и церкви: еще три страны Евросоюза ослабляют карантин

Жителям Португалии, Греции и Эстонии скоро упростят жизнь во время эпидемии

Вслед за Австрией, жителям которой уже скоро разрешат выходить на улицы и собираться в группы, еще несколько европейских стран начнут постепенно ослаблять карантин, который был введен из-за коронавируса.

В частности, с 2 мая планируют ослаблять эпидемиологические ограничения в Португалии. Об этом заявил президент Португалии Марсело Релебу ди Соза, предупредив, что после этой даты он не станет продлевать действующее уже шесть недель чрезвычайное положение.

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При этом ди Соза напомнил, что "завершение чрезвычайного положения не означает завершение вспышки заболевания".

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В мае начнет выходить из карантина и Греция. Согласно обнародованному премьер-министром Кириакосом Мицотакисом плану, это будет проходить в несколько этапов:

4 мая – откроются небольшие магазинчики и парикмахерские и отменят систему SMS-уведомлений для выхода из дома;

11 мая – разрешат передвигаться в пределах префектуры проживания, откроют церкви для одиночных молитв, возобновятся заняться для старшеклассников, откроются все розничные магазины;

17-18 мая – возобновятся богослужения и причастия в церквях, а также занятия для младшеклассников, разрешат посещение археологических раскопок;

1 июня – вновь откроются торговые центры, кафе и рестораны.

В Эстонии, где ранее больным COVID-19 запретили покидать дома, тоже ослабят карантин. Как сообщил премьер-министр Юри Рапас, с 2 мая гражданам разрешат групповые занятия спортом на свежем воздухе (до 10 человек) и на тренажерных площадках, а также возобновят работу музеи под открытым небом.

Больше о том, как другие страны отменяют эпидемиологические меры, читайте в онлайн-хронике "Когда закончится карантин: Европа и США ослабляют ограничения" на нашем сайте.

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