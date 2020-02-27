Мужчина "привез" в Нидерланды коронавирус из Италии

Речь идет о мужчине, который недавно побывал в Ломбардии

В Нидерландах зафиксировали первый в стране случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

По данным организации, речь идет о мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал итальянскую область Ломбардия.

Диагноз был подтвержден по результатам лабораторных анализов. Служба здравоохранения изучает, с кем мужчина находился в контакте после возвращения из Италии.

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Ранее сообщалось, что в Иране одна из самых высокопоставленных лиц страны заразилась коронавирусом- новым типом пневмонии заболела вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Она стала самым высокопоставленным официальным лицом страны, заразившимся коронавирусом.

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Тем временем Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что в ситуации распространения коронавируса настал решающий момент: или он выйдет из-под контроля, или странами будут предприняты необходимые меры для его контроля и снижения числа заражений.

Также в СНБО озвучили семь правил безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Например, СНБО советует украинцам в связи с распространением коронавируса избегать близких контактов.

Видео: СНБО

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