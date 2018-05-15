"Мы не будем слушать поучения от диктатора": Франция жестко ответила Кадырову

Во Франции министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан резко раскритиковал недавнее заявление Рамзана Кадырова, который ранее обвинил Париж в теракте, совершенном в центре города выходцем из Чечни. Об этом сообщает Le Point.

"Мы не будем слушать поучения от диктатора, который пренебрегает верховенством права в его собственной стране, и который прекрасно осведомлен о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГИЛ", – сказал министр.

Он также добавил, что позиция Кадырова, на его взгляд, является недопустимой.

Как известно, Кадыров упомянул, что "Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе".

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция застрелила злоумышленника.

Ранее мы писали о том, что известно о нападавшем.