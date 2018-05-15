"Мы не будем слушать поучения от диктатора": Франция жестко ответила Кадырову

Сегодня, 17:53

Заявление главы Чечни подвергли резкой критике

Фото: архив
Фото: архив

Во Франции министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан резко раскритиковал недавнее заявление Рамзана Кадырова, который ранее обвинил Париж в теракте, совершенном в центре города выходцем из Чечни. Об этом сообщает Le Point.

"Мы не будем слушать поучения от диктатора, который пренебрегает верховенством права в его собственной стране, и который прекрасно осведомлен о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГИЛ", – сказал министр.

Он также добавил, что позиция Кадырова, на его взгляд, является недопустимой. 

Как известно, Кадыров упомянул, что "Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе".

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция застрелила злоумышленника.

Ранее мы писали о том, что известно о нападавшем
Франция, теракт, Париж, Чечня, кадыров

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото:twitter.com/AmericanCFLFan

Теракт в Париже: полиция задержала еще одного мужчину

13 Мая, 18:40

Ранее были задержаны родители подозреваемого  

Евросоюз

На месте инцидента. Фото: AFP

Стрельба в супермаркете во Франции: полиция задержала двоих пособников террориста

24 Марта, 15:00

По информации СМИ, молодые люди задержаны за преступный сговор в связи с террористической акцией
Загрузка...

Евросоюз

На месте инцидента. Фото: AFP

Напавший на супермаркет во Франции убит

23 Марта, 14:53

Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых

Евросоюз

Фото: AFP

В центре Парижа неизвестный убил ножом двух человек

13 Мая, 01:10

Еще несколько человек ранены, нападавший был застрелен

Евросоюз

Фото: AFP

В Бельгии террориста, убившего 130 человек, приговорили к 20 годам тюрьмы

23 Апреля, 13:14

Вместе с ним судили и одну из его соучастниц - Софиен Аяри

Евросоюз

Фото: AFP

"Я – террорист": во Франции водитель пытался протаранить толпу на фестивале

31 Марта, 19:40

Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения
Загрузка...