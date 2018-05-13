Кадыров обвинил Францию в том, что нападавший в Париже чеченец встал на "путь преступности"

Сегодня, 16:06

Он подтвердил чеченское происхождение злоумышленника и отметил, что Азимов в Чечне только родился, а формирование его личности происходило во французском обществе

Фото:yuga.ru
Фото:yuga.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение Хасана Азимова, напавшего на прохожих в Париже и подчеркнул, что злоумышленник уже долгое время проживал во Франции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Французская полиция сообщает, что вооруженный ножом юноша Хасан Азимов является гражданином Франции, уроженцем России чеченского происхождения. Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России", – сообщил он. 

Он отметил, что российский паспорт Азимова в настоящее время недействителен, так как в 20 лет он не получил новый.

"В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", – заявил Кадыров.

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция застрелила злоумышленника.

Ранее мы писали о том, что известно о нападавшем
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Источник:

Интерфакс

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