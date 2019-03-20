"Мы окажемся в руках божьих": Юнкер озвучил худшие сценарии Brexit
Президент Еврокомиссии боится, что ситуация с выходом Британии из ЕС может стать неконтролируемой
Если британское правительство не определится с текстом соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза, ситуация с Brexit может стать неконтролируемой, считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
На этом фоне он призвал Лондон не допустить вариант, при котором Brexit 29 марта окажется невозможным, а в случае предоставления отсрочки выхода из ЕС парламент Британии так и не одобрит подготовленный текст соглашения с Брюсселем.
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"В таком случае мы, и мне не очень нравится это говорить, окажемся, собственно, в руках божьих. Но думаю, что и у бога когда-нибудь должно закончиться терпение", – заявил Юнкер 20 марта.
В то же время, на своей счет он отмели, что у него терпения еще много, но в отношении Brexit необходима ясность.
Кроме того, Юнкер предупредил, что никаких "новых переговоров" с Лондоном не будет, как не будет и "дополнительных заверений к тем, которые уже были даны".
Напомним, как стало известно ранее, Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.
Мы также писали, что правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза.
В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.
Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":
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