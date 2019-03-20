"Мы окажемся в руках божьих": Юнкер озвучил худшие сценарии Brexit

Президент Еврокомиссии боится, что ситуация с выходом Британии из ЕС может стать неконтролируемой

Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

"Мы окажемся в руках божьих": Юнкер озвучил худшие сценарии Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/22f/9ac/5c922f9ac0631.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/22f/9ac/5c922f9ac0631.jpg 2019-03-20T14:24:36+02:00 Евросоюз Президент Еврокомиссии боится, что ситуация с выходом Британии из ЕС может стать неконтролируемой

Если британское правительство не определится с текстом соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза, ситуация с Brexit может стать неконтролируемой, считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

На этом фоне он призвал Лондон не допустить вариант, при котором Brexit 29 марта окажется невозможным, а в случае предоставления отсрочки выхода из ЕС парламент Британии так и не одобрит подготовленный текст соглашения с Брюсселем.

"В таком случае мы, и мне не очень нравится это говорить, окажемся, собственно, в руках божьих. Но думаю, что и у бога когда-нибудь должно закончиться терпение", – заявил Юнкер 20 марта.

В то же время, на своей счет он отмели, что у него терпения еще много, но в отношении Brexit необходима ясность.

Кроме того, Юнкер предупредил, что никаких "новых переговоров" с Лондоном не будет, как не будет и "дополнительных заверений к тем, которые уже были даны".

Напомним, как стало известно ранее, Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

Мы также писали, что правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":



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